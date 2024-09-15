Джек Салливан заявил, что мирный план не должен быть навязан Украине извне

По словам Джейка Салливана, любая мирная инициатива, противоречащая суверенитету и территориальной целостности, не будет справедлива и устойчива.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинское правительство должно стать лидером по вопросу завершения войны в Украине, а мирный план не может быть навязан стране извне, пишет Politico.

Также он подчеркнул, что любая мирная инициатива, противоречащая суверенитету и территориальной целостности, не будет справедлива и устойчива.

«Я считаю, что любой мирный план, направленный на то, чтобы по сути навязать мир народу Украины, который противоречит основополагающим принципам суверенитета и территориальной целостности, демократии и свободы, не является справедливым и устойчивым», - сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что в Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США

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