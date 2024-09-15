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В Пенсионном фонде назвали преимущества поздней пенсии

19:53, 15 сентября 2024
Стало известно, сколько доплачивает государство за каждый месяц сверхурочного стажа.
В Пенсионном фонде назвали преимущества поздней пенсии
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок выхода на пенсию с более позднего возраста.

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. При этом каждый может отложить выход на пенсию, что позволит в будущем получать большие выплаты.

Законодательство о пенсионном обеспечении содержит нормы, поощряющие граждан к более позднему уходу на пенсию. Тем, кто приобрел право на пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения по назначению пенсии (ст. 29 Закона № 1058-IV).

При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:

- на 0,5 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

- на 0,75 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: увеличение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

Лицо, желающее отложить назначение пенсии, должно обратиться с соответствующим уведомлением в орган Пенсионного фонда Украины до того, как достигнет пенсионного возраста.

Если сообщение не будет предоставлено, а в Реестре застрахованных лиц содержатся сведения обо всем страховом стаже (оцифрована бумажная трудовая книжка), — пенсию назначат автоматически со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его бумажная трудовая книжка не была оцифрована, — в таком случае считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже.

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера со дня, следующего за последним днем ​​месяца, в котором приобретен полнолуние страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если обращение имело место не позднее трех месяцев с такого дня. Если же пенсионер обратился за назначением пенсии позже, пенсия назначается со дня обращения.

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