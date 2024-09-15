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На Полтавщине задержали главу МСЭК, который за $9000 оформлял инвалидность для жен уклонистов

20:47, 15 сентября 2024
Подозрения за подделку документов медико-социальной экспертизы получили глава специализированной комиссии и его сообщница.
На Полтавщине задержали главу МСЭК, который за $9000 оформлял инвалидность для жен уклонистов
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В Полтавской области правоохранители задержали главу региональной МСЭК, который наладил коррупционную схему получения инвалидности. За такой «помощью» обращались женщины, мужчины или сыновья которых могли попасть под мобилизацию, передает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Фигурант вносил недостоверные данные о состоянии здоровья «клиентов» в медицинскую документацию и получение вывода о наличии ІІ группы инвалидности. Это становилось основанием для оформления женщинам постоянного постороннего ухода со стороны военнообязанных мужчин и дальнейшего избегания ими военной службы и даже выезда за границу.

Стоимость незаконно принятого МСЭК решения фигурант оценил в 9000 долларов.

Для снятия с себя подозрения организатор сделки привлек в сообщники местную жительницу — в ее обязанности входило поиск «клиентов», непосредственный расчет с ними и передача средств участникам «схемы».

Правоохранители задержали двух участников главу МСЭК и его «финансиста» во время получения второго транша – 1 500 долларов. Несколькими днями ранее фигурантам была передана первая часть неправомерной выгоды за принятие необходимого решения специализированной травматологической медико-социальной экспертной комиссией — 7 500 долларов.

По результатам обысков изъяли предмет неправомерной выгоды, денежные средства в разной валюте на сумму около 5,5 млн. грн., медицинскую документацию, копии медицинских заключений и выписок из МСЭК, автомобиль и «черновые» записи.

На основании собранных доказательств организатору «схемы» сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

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