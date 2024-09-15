На Полтавщині затримали голову МСЕК, який за $9 000 оформлював інвалідність для дружин ухилянів

Підозри за підробку документів медико-соціальної експертизи отримали очільник спеціалізованої комісії та його спільниця.

На Полтавщині правоохоронці затримали голову регіональної МСЕК, який налагодив корупційну схему отримання інвалідності. За такою «допомогою» зверталися жінки, чоловіки або сини яких могли потрапити під мобілізацію, передає Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Фігурант вносив недостовірні дані про стан здоровʼя «клієнтів» до медичної документації та отримання висновку про наявність ІІ групи інвалідності. Це ставало підставою для оформлення жінкам постійного стороннього догляду з боку військовозобовʼязаних чоловіків та подальшого уникнення ними військової служби і, навіть, виїзду за кордон.

Вартість незаконно прийнятого МСЕК рішення фігурант оцінив у 9 000 доларів.

Для зняття з себе підозри, організатор оборудки залучив у спільники місцеву мешканку — до її обовʼязків входило пошук «клієнтів», безпосередній розрахунок з ними і передача коштів учасникам «схеми».

Правоохоронці затримали двох учасників голову МСЕК та його «фінансиста» під час отримання другого траншу - 1 500 доларів. Кількома днями раніше фігурантам передали першу частину неправомірної вигоди за прийняття необхідного рішення спеціалізованою травматологічною медико-соціальною експертною комісією — 7 500 доларів.

За результатами обшуків вилучили предмет неправомірної вигоди, грошові кошти у різній валюті на суму близько 5,5 млн грн, медичну документацію, копії медичних висновків та виписок з МСЕК, автомобіль та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів організатору «схеми» повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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