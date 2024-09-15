Практика судів
  1. У світі

Марсохід Curiosity знайшов на Марсі кам’яну книгу

23:58, 15 вересня 2024
Марсохід Curiosity знайшов камені, що імітують книжкові сторінки у кратері Гейл.
Марсохід Curiosity знайшов на Марсі кам’яну книгу
Джерело фото: Forbes
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Марсохід Curiosity, досліджуючи кратер Гейл, виявив скелясте утворення, яке нагадує сторінки книги. За інформацією Forbes, це відкриття привернуло значну увагу вчених NASA завдяки своїй незвичній формі. Скелі, виявлені марсоходом, мають тонкі, наче папір, шари осадових порід, що надає їм вигляду книжкових сторінок.

Ці геологічні утворення, схожі на сторінки, виявилися досить незвичними, щоб привернути увагу дослідників. Вчені зазначають, що деякі шари каменів мають хвилясті структури, які могли сформуватися під впливом проточної води або піску, перенесеного вітром.

Дослідження таких каменів може допомогти вченим краще зрозуміти, чи впливали вітер і вода на їх формування. Це важливо для NASA, яка вивчає історію води на Марсі, адже вода є ключовим компонентом для життя. Марсоходи Curiosity і Perseverance наразі досліджують можливість існування мікробного життя на планеті.

Ці дивовижні форми каменів, хоч і здаються викликом гравітації, не є рідкістю для Марса. Раніше Curiosity знаходив скельні утворення у формі ложки. Сильні марсіанські вітри переміщують пил, що призводить до появи фантастичних форм у марсіанських каменях, коли м'якші породи стираються, а тверді залишаються.

Curiosity перебуває в кратері Гейл з 2012 року і досліджує величезну центральну гору кратера під назвою Еолід. Нещодавно марсохід виявив чисту сірку в одному з каменів, що стало ще однією загадкою для вчених.

Зараз NASA стикається з певними труднощами у зв'язку з Curiosity. Через горбисту місцевість та положення Землі, що змінюється на марсіанському небі, прямий зв'язок між марсоходом і вченими на Землі ускладнено. Проте очікується, що скоро положення Землі зміниться, і проблеми зі зв'язком зменшаться.

Попри ці труднощі, марсохід продовжує надсилати зображення та наукові дані, в тому числі про дивовижні камені, що нагадують книжкові сторінки, допомагаючи вченим розгадати загадки Червоної планети.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовців зобов’яжуть дотримуватися антикорупційних обмежень щодо сумісництва з іншою діяльністю і отримання подарунків

В Статуті внутрішньої служби ЗСУ окремо визначать антикорупційні обмеження, які стосуються сумісництва з іншими видами діяльності, одержання подарунків та використання майна в приватних інтересах.

Службі судової охорони уточнять повноваження та порядок притягнення працівників до відповідальності

Працівники Служби судової охорони зможуть визначати види спеціальних заходів забезпечення безпеки, засоби та методи їх застосування, в разі необхідності – змінювати і доповнювати ці заходи.

Суд зобов’язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу, бо він був мобілізований, незважаючи на бронювання

Заброньований, але мобілізований ТЦК чоловік подав до суду, аби його виключили зі списків особового складу.

Прокуратура відповідатиме на запитання суспільства зрозумілою мовою – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя в частині реформи прокуратури

Перевірка доброчесності прокурорів для призначення і просування в кар’єрі, розширення переліку стягнень і ефективна комунікація з суспільством – проект Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

В Україні створять єдиний реєстр військовослужбовців та присвоять їм електронні ідентифікатори

Це дасть можливість створити єдину базу даних про військовослужбовців, присвоїти їм ідентифікатори, а також розширить можливості Армія+.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції