Марсохід Curiosity знайшов на Марсі кам’яну книгу

Марсохід Curiosity знайшов камені, що імітують книжкові сторінки у кратері Гейл.

Джерело фото: Forbes

Марсохід Curiosity, досліджуючи кратер Гейл, виявив скелясте утворення, яке нагадує сторінки книги. За інформацією Forbes, це відкриття привернуло значну увагу вчених NASA завдяки своїй незвичній формі. Скелі, виявлені марсоходом, мають тонкі, наче папір, шари осадових порід, що надає їм вигляду книжкових сторінок.

Ці геологічні утворення, схожі на сторінки, виявилися досить незвичними, щоб привернути увагу дослідників. Вчені зазначають, що деякі шари каменів мають хвилясті структури, які могли сформуватися під впливом проточної води або піску, перенесеного вітром.

Дослідження таких каменів може допомогти вченим краще зрозуміти, чи впливали вітер і вода на їх формування. Це важливо для NASA, яка вивчає історію води на Марсі, адже вода є ключовим компонентом для життя. Марсоходи Curiosity і Perseverance наразі досліджують можливість існування мікробного життя на планеті.

Ці дивовижні форми каменів, хоч і здаються викликом гравітації, не є рідкістю для Марса. Раніше Curiosity знаходив скельні утворення у формі ложки. Сильні марсіанські вітри переміщують пил, що призводить до появи фантастичних форм у марсіанських каменях, коли м'якші породи стираються, а тверді залишаються.

Curiosity перебуває в кратері Гейл з 2012 року і досліджує величезну центральну гору кратера під назвою Еолід. Нещодавно марсохід виявив чисту сірку в одному з каменів, що стало ще однією загадкою для вчених.

Зараз NASA стикається з певними труднощами у зв'язку з Curiosity. Через горбисту місцевість та положення Землі, що змінюється на марсіанському небі, прямий зв'язок між марсоходом і вченими на Землі ускладнено. Проте очікується, що скоро положення Землі зміниться, і проблеми зі зв'язком зменшаться.

Попри ці труднощі, марсохід продовжує надсилати зображення та наукові дані, в тому числі про дивовижні камені, що нагадують книжкові сторінки, допомагаючи вченим розгадати загадки Червоної планети.

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