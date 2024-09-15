Марсоход Curiosity нашел на Марсе каменную книгу

Марсоход Curiosity нашел камни, имитирующие книжные страницы в кратере Гейл.

Источник фото: Forbes

Марсоход Curiosity, исследуя кратер Гейл, обнаружил скалистое образование, которое напоминает страницы книги. По информации Forbes, это открытие привлекло значительное внимание ученых NASA благодаря своей необычной форме. Скалы, обнаруженные марсоходом, имеют тонкие, как бумага, слои осадочных пород, что придает им вид книжных страниц.

Эти геологические образования, похожие на страницы, оказались достаточно необычными, чтобы привлечь внимание исследователей. Ученые отмечают, что некоторые слои камней имеют волнистые структуры, которые могли сформироваться под воздействием проточной воды или песка, перенесенного ветром.

Исследование таких камней может помочь ученым лучше понять, влияли ли ветер и вода на их формирование. Это важно для NASA, которое изучает историю воды на Марсе, ведь вода является ключевым компонентом для жизни. Марсоходы Curiosity и Perseverance сейчас исследуют возможность существования микробной жизни на планете.

Эти удивительные формы камней, хоть и кажутся вызовом гравитации, не являются редкостью для Марса. Ранее Curiosity находил скальные образования в форме ложки. Сильные марсианские ветры перемещают пыль, что приводит к появлению фантастических форм в марсианских камнях, когда более мягкие породы стираются, а твердые остаются.

Curiosity находится в кратере Гейл с 2012 года и исследует огромную центральную гору кратера под названием Эолид. Недавно марсоход обнаружил чистую серу в одном из камней, что стало еще одной загадкой для ученых.

Сейчас NASA сталкивается с определенными трудностями в связи с Curiosity. Из-за холмистой местности и меняющегося положения Земли на марсианском небе прямая связь между марсоходом и учеными на Земле затруднена. Однако ожидается, что скоро положение Земли изменится, и проблемы со связью уменьшатся.

Несмотря на эти трудности, марсоход продолжает присылать изображения и научные данные, в том числе об удивительных камнях, напоминающих книжные страницы, помогая ученым разгадать загадки Красной планеты.

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