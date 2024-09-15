В Киеве будут судить водителя BMW, который сбил ребенка на пешеходном переходе

Правонарушителю грозит до восьми лет заключения.

В Киеве правоохранители собрали все доказательства и направили в суд обвинительный акт в отношении водителя BMW, который сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июня на улице Кубанской Украины, что в Деснянском районе столицы. 35-летний водитель автомобиля «БМВ» совершил наезд на 10-летнего мальчика, когда он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате – ребенка госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Тогда полицейские задержали водителя иномарки и сообщили ему о подозрении.

Сейчас полицейские собрали все доказательства вины водителя и направили обвинительный акт в отношении него в суд. В общем, правонарушителю грозит до восьми лет тюрьмы.

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