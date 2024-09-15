Во Львове нетрезвая водитель протаранила 5 припаркованных авто

Нетрезвая 47-летняя водитель вызвала аварию во Львове, повредив Hyundai, Citroen, Toyota, Volvo и Renault.

Нетрезвая водитель устроила дорожно-транспортное происшествие на улице Ивана Франко во Львове, в результате которого были повреждены пять припаркованных автомобилей. По информации патрульной полиции Львовской области, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершила наезд на припаркованный Hyundai Elantra, что повлекло инерционное движение и повреждение еще четырех автомобилей: Citroen Xsara, Toyota Corolla, Volvo V50 и Renault Duster.

Во время общения с 47-летней виновницей ДТП, патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат теста на алкотестере «Драгер» показал 2,0 промилле алкоголя в крови водителя.

Согласно выявленных нарушений, на водителя были составлены два протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За последние сутки на Львовщине было зафиксировано 9 ДТП с пострадавшими, в которых травмировались 12 человек.

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