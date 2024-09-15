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У Львові нетвереза водійка протаранила 5 припаркованих авто

23:30, 15 вересня 2024
Нетвереза 47-річна водійка спричинила аварію у Львові, пошкодивши Hyundai, Citroen, Toyota, Volvo і Renault.
У Львові нетвереза водійка протаранила 5 припаркованих авто
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Нетвереза водійка влаштувала дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Івана Франка у Львові, внаслідок якої були пошкоджені п’ять припаркованих автомобілів. За інформацією патрульної поліції Львівської області, водійка автомобіля Mitsubishi Outlander здійснила наїзд на припаркований Hyundai Elantra, що спричинило інерційний рух і пошкодження ще чотирьох автівок: Citroen Xsara, Toyota Corolla, Volvo V50 та Renault Duster.

Під час спілкування з 47-річною винуватицею ДТП, патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат тесту на алкотестері «Драгер» показав 2,0 проміле алкоголю в крові водійки.

Відповідно до виявлених порушень, на водійку були складені два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За останню добу на Львівщині було зафіксовано 9 автопригод з потерпілими, в яких травмувалося 12 осіб.

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