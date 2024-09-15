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У Києві судитимуть водія BMW, який збив дитину на пішохідному переході

20:29, 15 вересня 2024
Правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення.
У Києві судитимуть водія BMW, який збив дитину на пішохідному переході
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У Києві правоохоронці зібрали всі докази та скерували до суду обвинувальний акт щодо водія BMW, який збив дитину на пішохідному переході. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 червня, на вулиці  Кубанської України, що в Деснянському районі столиці. 35-річний водій автомобіля «БМВ» здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, коли він перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. В результаті – дитину ушпиталили до лікарні із тяжкими травмами. 

Тоді поліцейські затримали керманича іномарки та повідомили йому про підозру.

Наразі, поліцейські зібрали усі докази провини водія та  скерували обвинувальний акт відносно нього до суду. Загалом, правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення.

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