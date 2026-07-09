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ФОП і бізнес переходять на нові КВЕДи: коли потрібно подати заяву та що зміниться з 2027 року

15:26, 9 липня 2026
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Із 1 січня 2027 року в Україні почнеться перехід на нові КВЕДи NACE 2.1-UA, а ФОП і юридичні особи повинні будуть самостійно подати заяву на зміну кодів через державного реєстратора або Дію.
ФОП і бізнес переходять на нові КВЕДи: коли потрібно подати заяву та що зміниться з 2027 року
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Із 1 січня 2027 року в Україні почне діяти нова версія Класифікації видів економічної діяльності — NACE 2.1-UA, затверджена наказом Держстату від 28 жовтня 2025 року №191. Вона поступово замінить чинний державний класифікатор ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності». Про це нагадує Нотаріальна палата України. 

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Автоматичного переходу на нові КВЕДи не буде. Після відкриття відповідного сервісу фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні будуть самостійно подати заяву про зміну КВЕДів — через державного реєстратора або Портал Дія.

До кінця 2026 року триватиме підготовчий етап. Із 1 січня 2027 року розпочнеться перехід на нову класифікацію, а вже з 2028 року використовуватимуться виключно нові КВЕДи.

NACE 2.1-UA є частиною системи статистичних класифікацій, що застосовуються для проведення державних статистичних спостережень. Її запровадження передбачене Програмою розвитку офіційної статистики до 2028 року та є одним із зобов'язань України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Нова класифікація імплементує в Україні європейський стандарт NACE Rev. 2.1, який із 1 січня 2025 року є обов'язковим для всіх держав-членів ЄС, а також застосовується країнами-кандидатами на вступ до Євросоюзу.

Підготовка органів державної влади, виробників офіційної статистики та інших розпорядників адміністративних даних до переходу на NACE 2.1-UA триватиме до 31 грудня 2026 року.

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бізнес Україна ФОП

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