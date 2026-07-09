КСУ перевіряє на відповідність Конституції норму про зміну ціни товару до 10% у публічних закупівлях

Другий сенат Конституційного Суду України розглядає конституційність положення Закону «Про публічні закупівлі», яке передбачає можливість збільшення ціни за одиницю товару до 10% у разі коливання ринкових цін.

фото: КСУ

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Конституційний Суд повідомив, що Другий сенат КСУ 8 липня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав об’єднану в одне конституційне провадження справу за конституційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю „Промгаз Сіті“, Товариства з обмеженою відповідальністю „Львівенергозбут“ та Товариства з обмеженою відповідальністю „УКР ГАЗ РЕСУРС“ щодо конституційності пункту 2 частини п’ятої статті 41 Закону України „Про публічні закупівлі“ від 25 грудня 2015 року № 922–VIII зі змінами.

Оспорюваними приписами Закону визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема „збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, – не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії“.

Судді-доповідачі у цій справі Віктор Городовенко та Галина Юровська поінформували про зміст конституційних скарг, перебіг розгляду відповідних справ у судах системи судоустрою та обґрунтування заявників.

Позиція ТОВ „Промгаз Сіті“

Як зазначив суддя-доповідач Віктор Городовенко, ТОВ „Промгаз Сіті“ у конституційні скарзі вказує, що пункт 2 частини п’ятої статті 41 Закону „у його фактичному нормативному значенні формує таку модель правового регулювання, за якої правомірна господарська діяльність може бути поставлена під сумнів із зворотною дією в часі, економічний результат такої діяльності – примусово вилучений, а суб’єкт господарювання позбавлений можливості передбачити такі наслідки або уникнути їх. За таких умов право власності та свобода підприємницької діяльності втрачають свій реальний зміст і набувають формального характеру, що свідчить про несумісність оспорюваного положення із конституційною моделлю правовладдя та виключає можливість його застосування у спосіб, який відповідав би Конституції України“.

Заявник вважає, що застосування оспорюваного припису призводить до порушення прав на підприємницьку діяльність „у частині забезпечення реальної можливості її здійснення на засадах економічної самостійності“; права власності „у частині вільного розпорядження майном та контролю над економічними наслідками його використання“, а також „гарантії рівності суб’єктів прав власності перед законом <…> у частині забезпечення рівних умов реалізації майнових прав“. Обґрунтовуючи свою позицію, ТОВ „Промгаз Сіті“ зазначає, що пункт 2 частини п’ятої статті 41 Закону, зокрема, не відповідає „вимогам принципу верховенства права <…>, оскільки не забезпечує належного рівня юридичної визначеності, допускає формування змісту правового регулювання поза межами закону, спричиняє невиправдане розширення дискреції правозастосовних органів та створює умови для свавільного втручання у сферу майнових прав суб’єктів господарювання“.

Позиції ТОВ „Львівенергозбут“ та „УКР ГАЗ РЕСУРС“

Суддя-доповідач Галина Юровська зазначила, що на думку ТОВ „Львівенергозбут“, «ліміт на збільшення ціни у публічних закупівлях може призвести до неможливості виконання добросовісними постачальниками договорів про закупівлю, неможливості вчасного розрахунку за куповану електроенергію на ринку електроенергії, стягнення штрафів, пені, інфляційних, 3% річних за несвоєчасну оплату за електроенергію на ринку, за несвоєчасну оплату послуг НЕК „Укренерго“ з передачі електричної енергії, застосування споживачами – бюджетними установами санкцій до постачальників, передбачених договорами про закупівлю електроенергії за порушення постачальниками зобов’язань за договорами. А відтак, наявність такого обмеження може призвести до банкрутства багатьох добросовісних постачальників, що знищує підприємство у сфері постачання електричної енергії».

У ТОВ „УКР ГАЗ РЕСУРС“ наголошують, що оспорювані приписи Закону, застосовані в остаточному судовому рішенні, свідчать про трансформацію закупівельних спорів та господарських відносин у сферу кримінального переслідування саме через невизначеність законодавчої моделі регулювання зміни істотних умов договору.

Суддя також повідомила, що на розгляді Суду перебуває ще одна справа, в якій предметом конституційного контролю є ті самі приписи Закону, тому питання щодо подальшого об’єднання цих конституційних проваджень буде розглянуто Судом додатково.

Галина Юровська зазначила, що наразі надіслано запити до органів державної влади і наукових установ щодо питань, порушених у конституційних скаргах. Про зміст висловлених позицій суддів буде поінформовано під час закритої частини пленарного засідання.

Дослідивши матеріали справи, Другий сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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