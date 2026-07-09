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Нардеп Микола Тищенко вніс за себе 10 млн грн застави у справі про вимагання хабара

16:20, 9 липня 2026
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Частину коштів на заставу надав сам депутат, решту — третя особа.
Нардеп Микола Тищенко вніс за себе 10 млн грн застави у справі про вимагання хабара
Фото: Суспільне Новини
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Народний депутат Микола Тищенко вніс заставу в розмірі 10 млн грн, яку Вищий антикорупційний суд визначив йому як запобіжний захід у справі про вимагання неправомірної вигоди.

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За інформацією Суспільного, заставу вже внесено. Частину коштів надав сам Тищенко, решту — третя особа.

Вказується, що захист наразі не визначився, чи оскаржуватиме рішення ВАКС.

Що відомо

Нагадаємо, 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. Внести визначену суму депутат мав не пізніше ніж через п'ять днів із моменту ухвалення рішення.

На Тищенка також покладено низку процесуальних обов'язків: прибувати за викликом детективів, прокурорів і суду, не залишати межі Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю. Ці обов'язки діятимуть протягом двох місяців.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», САП і НАБУ повідомили Миколі Тищенку про підозру. За версією слідства, у 2023 році він вимагав від особи, яку вважав організатором мережі кол-центрів, 1 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на невтручання в її діяльність та сприяння усуненню конкурентів, однак коштів так і не отримав.

Крім того, депутату інкримінують легалізацію 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною та внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації.

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