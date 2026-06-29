«Кришування» кол-центру за $1 млн: нардепу Миколі Тищенку повідомили про підозру

За даними досудового розслідування, у серпні 2023 року народний депутат звернувся до громадянина, якого вважав одним із організаторів мережі кол-центрів, із проханням надати 1 млн доларів США.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура за участю детективів НАБУ повідомила про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку. Йому інкримінують прохання надати неправомірну вигоду, легалізацію коштів та внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації.

Як повідомили у САП, за даними досудового розслідування, у серпні 2023 року народний депутат звернувся до громадянина, якого вважав одним із організаторів мережі кол-центрів, із проханням надати 1 млн доларів США.

За версією слідства, в обмін депутат обіцяв не втручатися в діяльність їхньої роботи та сприяти усуненню компаній-конкурентів. Водночас, як зазначають правоохоронці, обумовлені кошти Микола Тищенко так і не отримав.

Крім того, слідство встановило, що депутат нібито легалізував 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування коштів, укладений із колишньою дружиною. За даними САП і НАБУ, жінка не мала законних доходів, достатніх для такого подарунка, а фактичної передачі грошей не відбулося.

Правоохоронці також стверджують, що з метою легалізації цих коштів народний депутат вніс недостовірні відомості про отриманий «подарунок» до своєї щорічної декларації.

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

У САП зазначили, що досудове розслідування триває.

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