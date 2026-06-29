«Крышевание» кол-центра за $1 млн: нардепу Николаю Тищенко сообщили о подозрении

По данным досудебного расследования, в августе 2023 года народный депутат обратился к гражданину, которого считал одним из организаторов сети кол-центров, с просьбой предоставить 1 млн долларов США.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура при участии детективов НАБУ сообщила о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко. Ему инкриминируют просьбу о предоставлении неправомерной выгоды, легализацию средств и внесение недостоверных сведений в ежегодную декларацию.

Как сообщили в САП, по данным досудебного расследования, в августе 2023 года народный депутат обратился к гражданину, которого считал одним из организаторов сети кол-центров, с просьбой предоставить 1 млн долларов США.

По версии следствия, в обмен депутат обещал не вмешиваться в деятельность их работы и способствовать устранению компаний-конкурентов. В то же время, как отмечают правоохранители, оговоренные средства Николай Тищенко так и не получил.

Кроме того, следствие установило, что депутат якобы легализовал 12,6 млн грн через фиктивный договор дарения средств, заключенный с бывшей супругой. По данным САП и НАБУ, женщина не имела законных доходов, достаточных для такого подарка, а фактической передачи денег не происходило.

Правоохранители также утверждают, что с целью легализации этих средств народный депутат внес недостоверные сведения о полученном «подарке» в свою ежегодную декларацию.

Действия народного депутата квалифицированы по ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В САП отметили, что досудебное расследование продолжается.

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