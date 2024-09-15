Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену

Володимир Зеленський підкреслив, що у нього є переможний план, і для України перемога означає «бути дуже сильними» і «готовими до сильної дипломатії».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вересні президенту США Джо Байдену буде представлено план перемоги України. Він включає чотири основні пункти і ще один, який знадобиться після війни. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN.

Зеленський підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру.

Президент підкреслив, що у нього є переможний план, і для України перемога означає «бути дуже сильними» і «готовими до сильної дипломатії».

Зеленський уточнив, що план складається з чотирьох основних пунктів і «плюс» один, який знадобиться Україні після війни. Зокрема, мова йде про безпеку, а також військову та економічну підтримку.

«Я поділюся ними з Байденом. Йдеться про безпеку. Йдеться про геополітичне місце для України. Йдеться про дуже сильну військову підтримку, доступну для нас, і про те, що ми повинні бути вільні в тому, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, які, я думаю, будуть цікавими», - розповів Голова держави.

Володимир Зеленський додав, що якщо Джо Байден оцінить і підтримає план України, і якщо він та його команда зможуть додати щось, що дасть нашій країні більш сильну позицію - українська сторона буде до цього готовою.

Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

Додамо, Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.

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