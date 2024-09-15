Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену

19:35, 15 вересня 2024
Володимир Зеленський підкреслив, що у нього є переможний план, і для України перемога означає «бути дуже сильними» і «готовими до сильної дипломатії».
Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вересні президенту США Джо Байдену буде представлено план перемоги України. Він включає чотири основні пункти і ще один, який знадобиться після війни. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN.

Зеленський підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру.

Президент підкреслив, що у нього є переможний план, і для України перемога означає «бути дуже сильними» і «готовими до сильної дипломатії».

Зеленський уточнив, що план складається з чотирьох основних пунктів і «плюс» один, який знадобиться Україні після війни. Зокрема, мова йде про безпеку, а також військову та економічну підтримку.

«Я поділюся ними з Байденом. Йдеться про безпеку. Йдеться про геополітичне місце для України. Йдеться про дуже сильну військову підтримку, доступну для нас, і про те, що ми повинні бути вільні в тому, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, які, я думаю, будуть цікавими», - розповів Голова держави.

Володимир Зеленський додав, що якщо Джо Байден оцінить і підтримає план України, і якщо він та його команда зможуть додати щось, що дасть нашій країні більш сильну позицію - українська сторона буде до цього готовою.

Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

Додамо, Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд зобов’язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу, бо він був мобілізований, незважаючи на бронювання

Заброньований, але мобілізований ТЦК чоловік подав до суду, аби його виключили зі списків особового складу.

Прокуратура відповідатиме на запитання суспільства зрозумілою мовою – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя в частині реформи прокуратури

Перевірка доброчесності прокурорів для призначення і просування в кар’єрі, розширення переліку стягнень і ефективна комунікація з суспільством – проект Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

В Україні створять єдиний реєстр військовослужбовців та присвоять їм електронні ідентифікатори

Це дасть можливість створити єдину базу даних про військовослужбовців, присвоїти їм ідентифікатори, а також розширить можливості Армія+.

Верховний Суд вважає, що декриміналізація дрібних крадіжок не відбулася, бо законодавець не вніс зміни до Кримінального кодексу

Декриміналізація дрібних крадіжок без внесення змін до Кримінального кодексу неможлива – колегія суддів Верховного Суду передала питання на Об’єднану палату ККС.

Здійснення Міноборони виплати частинами одноразової грошової допомоги до моменту законодавчого унормування такого порядку є протиправним – висновок Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо протиправності здійснення Міноборони виплати частинами одноразової грошової допомоги у справі за позовом матері загиблого військовослужбовця до ТЦК і Міноборони.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області