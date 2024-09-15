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В Укренерго повідомили, чи вимикатимуть світло 16 вересня

19:17, 15 вересня 2024
На 16 вересня заходи обмеження не прогнозуються.
В Укренерго повідомили, чи вимикатимуть світло 16 вересня
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У понеділок, 16 вересня, в Україні графіки відключення світла не застосовуватимуть. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Завтра, 16 вересня, заходи обмеження не прогнозуються.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00», - сказано у повідомленні.

Також в Укренерго закликали громадян не вмикати у вказаний час кілька потужних приладів одночасно.

Раніше ми писали, що взимку в Україні можливі відключення світла від 12 до 20 годин на добу.

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