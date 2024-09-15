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Олександр Сирський анонсував збільшення терміну базової підготовки військових

18:59, 15 вересня 2024
В Україні хочуть збільшити термін загальновійськової підготовки мобілізованих.
Олександр Сирський анонсував збільшення терміну базової підготовки військових
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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив про наміри збільшити термін базової військової підготовки українських бійців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Якісна підготовка — один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль», — заявив генерал.

Сирський зазначив, що провів робочу нараду щодо цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

Вони обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців, та напрацювали шляхи їхнього розвʼязання. Також на нараді розглянули напрями вдосконалення навчальних програм.

За словами Головнокомандувача, ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори.

«Тому, максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року», - додав він.

Раніше ми писали, що в Україні кількість заброньованих від мобілізації наблизилася до 1 мільйона.

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