В Україні кількість заброньованих від мобілізації наблизилася до 1 мільйона, — Міноборони

Водночас Міноборони наголошують, що мобілізація поки не забезпечує потреби війська.

В Україні кількість заброньованих від мобілізації збільшилась до 930 тисяч. За тиждень ця кількість перетне межу в 1 мільйон. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає Forbes Ukraine.

За його словами, на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований – ще не боєць, він ним стане за 3-6 місяців.

Заступник міністра оборони наголосив, що нормальною побудовою захисту держави є — коли одні воюють, а інші працюють на оборону.

Гаврилюк вважає, що економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні «одиниці підприємств працюють в три зміни». Поряд з тим підтримка не збільшується і збільшуватися не буде, вказує заступник міністра.

Водночас Іван Гаврилюк зазначив, що рф не зменшує присутність на окупованих територіях України. На початок року угруповання країни-агресора нараховувало 440 000 осіб на окупованих територіях, зараз – близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб.

Раніше у Міністерстві оборони відповіли, чи повинні будуть особи з інвалідністю стояти в чергах до ТЦК для продовження відстрочки.

Кабмін дав право на 100% бронювання інтернет-провайдерам з прибутком більш, ніж 20 млн на місяць, та мобільним операторам.

Крім того, виконавці грантових проектів міжнародних партнерів підлягають бронюванню на 100%.

Також повідомлялося, що через Дію забронювали понад 160 тисяч працівників.

Нагадаємо, після публікації «Судово-юридичною газетою» переліку громадських організацій та ТОВ, які можуть забронювати всіх своїх співробітників (на відміну від поліції та ДСНС), почалася дискусія.

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