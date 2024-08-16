Кабмін дав право на 100% бронювання інтернет-провайдерам з прибутком більш, ніж 20 млн на місяць, та мобільним операторам

Провайдери, які мають прибуток більше 20 млн грн на місяць та виконали інші умови, зможуть забронювати усіх працівників.

Джерело фото: Вечірній Київ

Кабмін запровадив економічне бронювання для великих інтернет-провайдерів. А саме, потрібно мати не менш, ніж 20 млн грн на місяць прибутку. Також потрібно отримати статус критичного підприємства, виконувати вимоги НЦУ, а працівники, які підлягають бронюванню, повинні працювати не менш, ніж квартал у штаті компанії і на повну зайнятість.

Також можуть забронювати до 50% працівників інтернет-провайдери, що мають менший прибуток, але для цього їм потрібно мати вже сформовані аварійно-відновлювальні бригади на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської областей, міста Києва та інших.

Мобільні оператори для бронювання повинні мати прибуток більше 200 млн грн на місяць. Працівники, які бажають отримати бронювання, повинні працювати у штаті не менше кварталу і на повний робочий день. Також мобільний оператор повинен отримати статус критичного підприємства і виконувати вимоги НЦУ.

«Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників», - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коменуючи зміни до постанови №76, які 16 серпня підтримав Уряд.

«Аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб попри знеструмлення й обстріли в українців був звʼязок та інтернет.

Компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб ви й надалі залишалися на звʼязку. Ключове, що в компаній має бути статус критично важливого підприємства й вони повинні виконувати вимоги НЦУ» - зазначив Федоров.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», економічне бронювання вже існує у певному вигляді – адже критерій іноземного фінансування застосовують для бронювання окремих громадських організацій і ТОВ, а критерій розміру зарплати і сплати податків – до окремих підприємств.

Зокрема, право на 100% бронювання від Кабміну мають окремі ГО і ТОВ, які фінансуються іноземними донорами, і займаються дослідженням громадської думки, виборами та іншими дотичними до політики проблемами. Раніше «Судово-юридична газета» публікувала перелік таких організацій.

Також Федоров повідомив, що Уряд підтримав законопроект, за яким українські компанії не зможуть користуватися програмами, які створили в росії або пов’язані з нею компанії. Також заблокують сайти й сервіси, що загрожують нацбезпеці.

У законопроєкті також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.

Автор: Наталя Мамченко

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