Закладам фахової передвищої освіти з прифронтових територій продовжать акредитацію без проходження процедури

13:39, 20 листопада 2025
Уряд спростив акредитацію для закладів фахової передвищої освіти з прифронтових територій і припинив безоплатне переоформлення сертифікатів молодших спеціалістів.
Фото: Кабмін
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №338 щодо акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив рішення про продовження строку дії сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм, переоформлених Державною службою якості освіти. Продовження стосується тих сертифікатів, термін дії яких спливає до моменту припинення або скасування воєнного стану, і поширюється на заклади, що працюють на територіях, де тривають або тривали бойові дії, а також на заклади, переміщені з тимчасово окупованих РФ територій.

При цьому проходження процедури акредитації від таких установ не вимагатиметься.

Крім того, документ передбачає можливість ухвалення Державною службою якості освіти рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійних програм. Таке рішення може бути прийняте виключно на підставі заяви закладу освіти, без проведення акредитаційної експертизи та без оплати її вартості. Норма також діє лише щодо установ, що постраждали від бойових дій або були переміщені через тимчасову окупацію.

Водночас постановою припиняється практика безоплатного переоформлення сертифікатів зі спеціальностей і програм молодшого спеціаліста на освітньо-професійні програми фахового молодшого бакалавра у зв’язку з фактичним завершенням цього процесу.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

