Учреждениям профессионального высшего образования с прифронтовых территорий продолжат аккредитацию без прохождения процедуры

Правительство упростило аккредитацию для учреждений профессионального высшего образования с прифронтовых территорий и прекратило бесплатное переоформление сертификатов младших специалистов.

Кабинет Министров внес изменения в постановление №338 по аккредитации образовательно-профессиональных программ профессионального высшего образования в условиях военного положения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Правительство приняло решение о продлении срока действия сертификатов об аккредитации образовательно-профессиональных программ, переоформленных Государственной службой качества образования. Продолжение касается тех сертификатов, срок действия которых истекает до момента прекращения или отмены военного положения, и распространяется на заведения, работающие на территориях, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также на заведения, перемещенные с временно оккупированных территорий.

При этом прохождение процедуры аккредитации от таких учреждений не потребуется.

Кроме того, документ предусматривает возможность принятия Государственной службой качества образования решения об условной (отложенной) аккредитации образовательно-профессиональных программ. Такое решение может быть принято исключительно на основании заявления учебного заведения, без проведения аккредитационной экспертизы и без оплаты его стоимости. Норма также действует только в отношении учреждений, пострадавших от боевых действий или перемещенных из-за временной оккупации.

В то же время, постановлением прекращается практика безвозмездного переоформления сертификатов по специальностям и программам младшего специалиста на образовательно-профессиональные программы профессионального младшего бакалавра в связи с фактическим завершением этого процесса.

