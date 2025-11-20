  1. В Україні
Мін’юст пропонує нові правила повернення дітей, незаконно вивезених за кордон

12:24, 20 листопада 2025
Мін’юст підготував законопроєкт, яким передбачені спеціалізовані суди та скорочені строки розгляду справ.
Мін’юст пропонує нові правила повернення дітей, незаконно вивезених за кордон
Мін’юст підготував законопроєкт про внесення змін до законодавства для ефективного виконання Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

За даними відомства, документ передбачає:

  • чіткі та скорочені строки розгляду позовів про повернення дитини;
  • спеціалізовані суди в кожному регіоні для таких справ;
  • уточнення вимог до позовних заяв;
  • розширення заходів забезпечення позову для запобігання переховуванню дитини;
  • чіткіші підстави для відмови у поверненні, якщо існує ризик домашнього насильства чи іншої шкоди;
  • тимчасове обмеження виїзду за кордон для громадян України, іноземців чи осіб без громадянства до виконання рішення суду.

«Зміни також стосуються й законодавства щодо виїзду за кордон. У разі невиконання рішення суду про повернення дитини пропонується тимчасово обмежувати права на перетин кордону для українських громадян, іноземців або осіб без громадянства — до повного виконання відповідного рішення. Ці норми покликані забезпечити реальне та невідворотне виконання рішень судів і запобігти ухиленню від них», – додали в відомстві.

Ухвалення законопроєкту передбачене Дорожньою картою з питань верховенства права в межах євроінтеграційних зобов’язань України.

