  1. В Украине
  2. / Законодательство

Минюст предлагает новые правила возвращения детей, незаконно вывезенных за границу

12:24, 20 ноября 2025
Минюст подготовил законопроект, которым предусмотрены специализированные суды и сокращенные сроки рассмотрения дел.
Минюст предлагает новые правила возвращения детей, незаконно вывезенных за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минюст подготовил законопроект о внесении изменений в законодательство для эффективного выполнения Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.

По данным ведомства, документ предусматривает:

  • четкие и сокращенные сроки рассмотрения исков о возвращении ребенка;
  • специализированные суды в каждом регионе для таких дел;
  • уточнение требований к исковым заявлениям;
  • расширение мер обеспечения иска для предотвращения укрытия ребенка;
  • более четкие основания для отказа в возвращении, если существует риск домашнего насилия или другого вреда;
  • временное ограничение выезда за границу для граждан Украины, иностранцев или лиц без гражданства до исполнения решения суда.

«Изменения также касаются и законодательства о выезде за границу. В случае невыполнения решения суда о возвращении ребенка предлагается временно ограничивать права на пересечение границы для украинских граждан, иностранцев или лиц без гражданства — до полного выполнения соответствующего решения. Эти нормы призваны обеспечить реальное и неотвратимое исполнение решений судов и предотвратить уклонение от них», — добавили в ведомстве.

Принятие законопроекта предусмотрено Дорожной картой по вопросам верховенства права в рамках евроинтеграционных обязательств Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект дети Министерство юстиции Украины граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]