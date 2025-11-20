Минюст предлагает новые правила возвращения детей, незаконно вывезенных за границу
Минюст подготовил законопроект о внесении изменений в законодательство для эффективного выполнения Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.
По данным ведомства, документ предусматривает:
- четкие и сокращенные сроки рассмотрения исков о возвращении ребенка;
- специализированные суды в каждом регионе для таких дел;
- уточнение требований к исковым заявлениям;
- расширение мер обеспечения иска для предотвращения укрытия ребенка;
- более четкие основания для отказа в возвращении, если существует риск домашнего насилия или другого вреда;
- временное ограничение выезда за границу для граждан Украины, иностранцев или лиц без гражданства до исполнения решения суда.
«Изменения также касаются и законодательства о выезде за границу. В случае невыполнения решения суда о возвращении ребенка предлагается временно ограничивать права на пересечение границы для украинских граждан, иностранцев или лиц без гражданства — до полного выполнения соответствующего решения. Эти нормы призваны обеспечить реальное и неотвратимое исполнение решений судов и предотвратить уклонение от них», — добавили в ведомстве.
Принятие законопроекта предусмотрено Дорожной картой по вопросам верховенства права в рамках евроинтеграционных обязательств Украины.
