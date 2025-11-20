Минюст предлагает новые правила возвращения детей, незаконно вывезенных за границу

Минюст подготовил законопроект, которым предусмотрены специализированные суды и сокращенные сроки рассмотрения дел.

Минюст подготовил законопроект о внесении изменений в законодательство для эффективного выполнения Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.

По данным ведомства, документ предусматривает:

четкие и сокращенные сроки рассмотрения исков о возвращении ребенка;

специализированные суды в каждом регионе для таких дел;

уточнение требований к исковым заявлениям;

расширение мер обеспечения иска для предотвращения укрытия ребенка;

более четкие основания для отказа в возвращении, если существует риск домашнего насилия или другого вреда;

временное ограничение выезда за границу для граждан Украины, иностранцев или лиц без гражданства до исполнения решения суда.

«Изменения также касаются и законодательства о выезде за границу. В случае невыполнения решения суда о возвращении ребенка предлагается временно ограничивать права на пересечение границы для украинских граждан, иностранцев или лиц без гражданства — до полного выполнения соответствующего решения. Эти нормы призваны обеспечить реальное и неотвратимое исполнение решений судов и предотвратить уклонение от них», — добавили в ведомстве.

Принятие законопроекта предусмотрено Дорожной картой по вопросам верховенства права в рамках евроинтеграционных обязательств Украины.

