Керівництво Українського дунайського пароплавства та АМПУ відправлено у відставку, — Мінрозвитку

Міністерство розвитку громад та територій України розпочало оновлення системи управління ключових державних підприємств морського та внутрішнього водного транспорту.

звільнення керівництва Українського Дунайського Пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ), стало першими кроками планового оновлення управлінських команд та системи управління у ключових державних підприємствах галузі морського та внутрішнього водного транспорту, повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

«Відставку керівника ПрАТ УДП вже підтримала нещодавно сформована наглядова рада. Разом з тим Міністерство відкриває прозорий конкурс на цю посаду», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що, водночас, Міністерство ініціює створення наглядової ради в АМПУ.

«Її формування забезпечить прозорість корпоративного управління, стратегічний контроль та відповідність діяльності підприємства міжнародним стандартам та викликам сьогодення. Далі - такі заходи впроваджуватимуться також у сфері залізничних та транспортних перевезень, авіації», – додали в Міністерстві.

