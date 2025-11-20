Руководство Украинского дунайского пароходства и АМПУ отправлено в отставку, — Минразвития
Увольнения руководства Украинского Дунайского Пароходства (УДП) и Администрации морских портов Украины (АМПУ), стало первыми шагами планового обновления управленческих команд и системы управления в ключевых государственных предприятиях отрасли морского и внутреннего водного транспорта, сообщило Министерство развития общин и территорий.
«Отставку руководителя ЧАО УДП уже поддержал недавно сформированный наблюдательный совет. Вместе с тем, Министерство открывает прозрачный конкурс на эту должность», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Министерство инициирует создание наблюдательного совета в АМПУ.
«Его формирование обеспечит прозрачность корпоративного управления, стратегический контроль и соответствие деятельности предприятия международным стандартам и сегодняшним вызовам. Далее такие меры будут внедряться также в сфере железнодорожных и транспортных перевозок, авиации», – добавили в Министерстве.
