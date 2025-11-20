ВРП звільнила суддю Солом’янського районного суду Києва Андрія Макуху

Суддю звільнили на підставі вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомила про звільнення судді Солом’янського районного суду міста Києва Макухи Андрія Анатолійовича.

Суддю звільнено на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді).

Реалізація процедури здійснювалася на підставі рішення Вищої ради юстиції від 5 листопада 2015 року № 809/0/15-15 «Про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Андрія Макухи з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва у зв’язку з порушенням присяги судді», яке було переглянуто в судовому порядку та залишено без змін.

Рішення ВРП прийнято на виконання повноважень, передбачених абзацом другим пункту 14 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21 грудня 2016 року № 1798-VІІІ «Про Вищу раду правосуддя», згідно з яким суддя, щодо якого до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» Вищою радою юстиції внесено подання про його звільнення з посади за порушення ним присяги і рішення щодо якого не було прийнято Президентом України чи Верховною Радою, звільняється з посади судді на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.