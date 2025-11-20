  1. Суд інфо

ВРП звільнила суддю Солом’янського районного суду Києва Андрія Макуху

14:48, 20 листопада 2025
Суддю звільнили на підставі вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддю Солом’янського районного суду Києва Андрія Макуху
Вища рада правосуддя повідомила про звільнення судді Солом’янського районного суду міста Києва Макухи Андрія Анатолійовича.

Суддю звільнено на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді).

Реалізація процедури здійснювалася на підставі рішення Вищої ради юстиції від 5 листопада 2015 року № 809/0/15-15 «Про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Андрія Макухи з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва у зв’язку з порушенням присяги судді», яке було переглянуто в судовому порядку та залишено без змін.

Рішення ВРП прийнято на виконання повноважень, передбачених абзацом другим пункту 14 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21 грудня 2016 року № 1798-VІІІ «Про Вищу раду правосуддя», згідно з яким суддя, щодо якого до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» Вищою радою юстиції внесено подання про його звільнення з посади за порушення ним присяги і рішення щодо якого не було прийнято Президентом України чи Верховною Радою, звільняється з посади судді на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

