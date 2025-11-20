ВСП уволил судью Соломенского районного суда Киева Андрея Макуху

Высший совет правосудия сообщил об увольнении судьи Соломенского районного суда города Киева Макухи Андрея Анатольевича.

Судья уволен на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи либо выявило его несоответствие занимаемой должности).

Реализация процедуры осуществлялась на основании решения Высшего совета юстиции от 5 ноября 2015 года № 809/0/15-15 «О внесении представления в Верховную Раду Украины об увольнении Андрея Макухи с должности судьи Соломенского районного суда города Киева в связи с нарушением присяги судьи», которое было пересмотрено в судебном порядке и оставлено без изменений.

Решение ВСП принято во исполнение полномочий, предусмотренных абзацем вторым пункта 14 раздела III «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 21 декабря 2016 года № 1798-VIII «О Высшем совете правосудия», согласно которому судья, в отношении которого до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» Высшим советом юстиции внесено представление о его увольнении с должности за нарушение им присяги и решение по которому не было принято Президентом Украины или Верховной Радой, увольняется с должности судьи на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.