ВРП призначила Петра Талпу виконуючим обов’язки голови Служби судової охорони

Обов’язки покладено на заступника Петра Талпу до березня 2026 року до призначення нового керівника.

Вища рада правосуддя з 24 листопада 2025 року тимчасово поклала виконання обов’язків Голови Служби судової охорони на заступника Голови з організаційно-управлінської діяльності Петра Талпу.

Як повідомили в ВРП, він виконуватиме обов’язки до призначення нового керівника в установленому порядку, але не довше ніж до 24 березня 2026 року.

