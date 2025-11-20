ВСП назначил Петра Талпу исполняющим обязанности председателя Службы судебной охраны

Обязанности возложены на заместителя Петра Талпу до марта 2026 года до назначения нового руководителя.

Высший совет правосудия с 24 ноября 2025 года временно возложил исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на заместителя председателя по организационно-управленческой деятельности Петра Талпу.

Как сообщили в ВСП, он будет исполнять обязанности до назначения нового руководителя в установленном порядке, но не дольше чем до 24 марта 2026 года.

