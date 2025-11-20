  1. В Україні

Україна повернула додому тіла 1000 загиблих захисників

13:18, 20 листопада 2025
Тіла передані для ідентифікації правоохоронним органам та експертам МВС.
Україна повернула додому тіла 1000 загиблих захисників
В межах репатріаційних заходів в Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію.

В Коордштабі зазначають, що репатріацію вдалося організувати завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

«Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», — зазначили в Координаційному штабі.

