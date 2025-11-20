Украина вернула домой тела 1000 погибших защитников

Тела переданы для идентификации правоохранительным органам и экспертам МВД.

В рамках репатриационных мероприятий в Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В ближайшее время правоохранители совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию.

В Коордштабе отмечают, что репатриацию удалось организовать благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

«Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава», — отметили в Координационном штабе.

