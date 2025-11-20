  1. В Україні

Кабмін погодив запуск експериментального проекту з надання комплексної соціальної підтримки в громадах

13:05, 20 листопада 2025
Уряд погодив реалізацію експериментального проекту Мінсоцполітики, який передбачає запровадження в територіальних громадах комплексної соціальної послуги для підтримки психологічного благополуччя населення та вразливих груп.
Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації експериментального проекту з організації надання в територіальних громадах комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Проект триватиме до 30 червня 2026 року в межах бюджетних асигнувань, передбачених держбюджетом за програмою «Розвиток системи соціальних послуг», а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Уряд також затвердив Порядок реалізації експериментального проекту. Його метою визначено організацію надання комплексної соціальної послуги особам, сім’ям та групам осіб, які проживають у територіальних громадах і потребують зміцнення та підтримки психологічного благополуччя, зокрема тим, хто належить до вразливих груп населення або перебуває у складних життєвих обставинах.

Проект передбачає запровадження комплексного підходу до організації соціальних послуг, посилення системної підтримки психічного здоров’я населення в громадах, а також зниження рівня стресу і тривожності серед громадян.

Крім того, документ встановлює механізми координованої взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування під час надання комплексної послуги.

Кабінет Міністрів України

