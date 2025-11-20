Кабмин согласовал запуск экспериментального проекта по оказанию комплексной социальной поддержки в общинах

Правительство согласовало реализацию экспериментального проекта Минсоцполитики, предусматривающего введение в территориальных общинах комплексной социальной услуги для поддержки психологического благополучия населения и уязвимых групп.

Кабинет Министров согласовал предложение Министерства социальной политики относительно реализации экспериментального проекта по организации предоставления в территориальных громадах комплексной социальной услуги по формированию жизнестойкости. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Проект будет продолжаться до 30 июня 2026 года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных госбюджетом по программе «Развитие системы социальных услуг», а также за счёт других источников, не запрещённых законодательством.

Правительство также утвердило Порядок реализации экспериментального проекта. Его целью определена организация предоставления комплексной социальной услуги лицам, семьям и группам лиц, проживающим в территориальных громадах и нуждающимся в укреплении и поддержке психологического благополучия, в частности тем, кто относится к уязвимым группам населения или находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Проект предусматривает внедрение комплексного подхода к организации социальных услуг, усиление системной поддержки психического здоровья населения в громадах, а также снижение уровня стресса и тревожности среди граждан.

Кроме того, документ устанавливает механизмы координированного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при предоставлении комплексной услуги.

