Кабмин дал право на 100% бронирование интернет-провайдерам с прибылью более 20 млн в месяц, и мобильным операторам

Провайдеры, имеющие прибыль более 20 млн грн в месяц и выполнившие другие условия, смогут забронировать всех работников.

Источник фото: Вечерний Киев

Кабмин ввел экономическое бронирование для крупных провайдеров. А именно, нужно иметь не менее 20 млн грн в месяц прибыли. Также нужно получить статус критического предприятия, выполнять требования НЦУ, а работники, подлежащие бронированию, должны работать не менее квартала в штате компании и на полную занятость.

Также могут забронировать до 50% работников интернет-провайдеры, имеющие меньшую прибыль, но для этого им нужно иметь уже сформированные аварийно-восстановительные бригады на территориях Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской областей, Киева и других.

Мобильные операторы для бронирования должны получить прибыль более 200 млн грн в месяц. Сотрудники, желающие получить бронирование, должны работать в штате не менее квартала и на полный рабочий день. Также мобильный оператор должен получить статус критического предприятия и выполнять требования НЦУ.

«Большие интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников», - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя изменения в постановление №76, которые 16 августа поддержало Правительство.

«Аварийные бригады провайдеров и операторов восстанавливают телеком-инфраструктуру, чтобы, несмотря на обесточивание и обстрелы, у украинцев была связь и интернет.

Компании смогут забронировать работников бригад, чтобы вы и дальше оставались на связи. Ключевое, что у компаний должен быть статус критически важного предприятия, и они должны выполнять требования НЦУ» - отметил Федоров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», экономическое бронирование уже существует в определенном виде – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования отдельных общественных организаций и ООО, а критерий размера зарплаты и уплаты налогов – к отдельным предприятиям.

В частности, право на 100% бронирование от Кабмина имеют отдельные ГО и ООО, финансируемые иностранными донорами, занимающиеся исследованием общественного мнения, выборами и другими касающимися политики проблемами. Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала перечень таких организаций.

Также Федоров сообщил, что правительство поддержало законопроект, по которому украинские компании не смогут пользоваться программами, которые создали в россии или связанные с ней компании. Также заблокируют сайты и сервисы, угрожающие нацбезопасности.

Законопроект также предлагает запретить доступ к сайтам, принадлежащим людям или организациям, находящимся под санкциями.

Автор: Наталья Мамченко

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