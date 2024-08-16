Благотворительный фонд, собравший 378 млн гривен на ремонт Охматдета, не отдает их: позиция сторон

В Охматдете утверждают, что благотворительный фонд не будет переводить деньги на восстановление, когда в самом фонде утверждают, что не получали от больницы ни одного письма о помощи.

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Благотворительный фонд «Охматдет - здоровое детство» заявил, что не будет переводить средства на счет Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Об этом сообщил генеральный директор больницы Владимир Жовнир.

После того как в июле российская ракета повредила здание больницы, благотворительный фонд начал сбор средств для ремонта. Фонд должен был выступить заказчиком работ через тендер, но процесс отменили после возникновения скандала.

«Начиная с первых публичных скандалов и просьбы перечислить деньги на восстановление больницы со счета фонда на счет больницы почему-то наша коммуникация с фондом начала ухудшаться, мы почему-то перестали находить общий язык, на наши письма мы не получали перечисления, а сегодня действия фонда подтвердили, что мы с ними имеем совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться», - отметил Жовнир.

Жовнир отметил, что с тех пор коммуникация между больницей и фондом значительно ухудшилась. По его словам, решение фонда не переводить собранные 378 млн грн шокировало администрацию больницы.

«Утром мы узнали, что БО «Благотворительный фонд «Охматдет - здоровое детство», не планирует переводить средства на счет НДСБ «Охматдет». То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счете в БО «Благотворительный фонд «Охматдет - здоровое детство»», - заявил Жовнир.

Больница рассматривает возможность расторжения сотрудничества с фондом и предупредила о возможном обращении в суд для получения средств.

«Я в очередной раз, теперь публично, требую от фонда перевести средства, полученные на все банковские и финансовые счета Благотворительной организации «Благотворительный фонд «Охматдет - здоровое детство» в виде благотворительной помощи для восстановления разрушенных зданий и материально-технической базы НДСБ „Охматдет“ МОЗ Украины после ракетной атаки 08.07.2024 на Казначейский счет НДСБ «Охматдет», - добавил гендиректор больницы.

В свою очередь, благотворительный фонд на своем сайте подтвердил, что все собранные деньги остаются на его счетах. Фонд заявил о готовности финансировать насущные потребности больницы, но подчеркнул, что для этого необходимы официальные запросы от «Охматдета» и четкое целевое назначение средств. Фонд также отметил, что готов финансировать ремонт и закупку медицинского оборудования, как только получит соответствующие запросы от больницы.

«Ключевое - все средства, собранные на восстановление Охматдета после 8-го июля, остаются на счету фонда «Охматдет - здоровое детство». Фонд готов оплатить любую насущную потребность больницы: медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. Но за все время мы не получили от больницы «Охматдет» ни одного письма о любой подобной целевой потребности», - отметили в фонде.

Кроме того, в фонде отметили, что уже получили письмо от Национальной полиции Украины о проведении досудебного следствия и истребовании копий документов.

«Мы обращаемся в специализированные учреждения с ходатайством о предоставлении правового заключения по применению 5-й статьи Закона «Благотворительность и благотворительные организации». Мы просим предоставить правовые основания для перечисления средств на казначейские счета без назначения. Поскольку сейчас это может повлечь за собой уголовную ответственность. Поэтому, до получения разъяснения мы откладываем рассмотрение перевода средств на казначейские счета», - добавили в фонде.

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