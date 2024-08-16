Благодійний фонд, що зібрав 378 млн гривень на ремонт Охматдиту, не віддає їх: позиція сторін

В Охматдиті стверджують, що благодійний фонд не переказуватиме гроші на відбудову, коли у самому фонді стверджують, що не отримували від лікарні жодного листа про допомогу.

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Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» заявив, що не переказуватиме кошти на рахунок Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Про це повідомив генеральний директор лікарні Володимир Жовнір.

Після того як у липні російська ракета пошкодила будівлю лікарні, благодійний фонд розпочав збір коштів для ремонту. Фонд мав виступити замовником робіт через тендер, але процес скасували після виникнення скандалу.

«Починаючи з перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні чомусь наша комунікація з фондом почала погіршуватись. Ми чомусь перестали знаходити спільну мову, на наші листи ми не отримували перерахування, а сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись», – зазначив Жовнір.

Жовнір зазначив, що з того часу комунікація між лікарнею та фондом значно погіршилася. За його словами, рішення фонду не переказувати зібрані 378 млн грн шокувало адміністрацію лікарні.

«Зранку ми дізнались, що БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ «Охматдит». Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство»», – заявив Жовнір.

Лікарня розглядає можливість розірвання співпраці з фондом і попередила про можливе звернення до суду для отримання коштів.

«Я в черговий раз, тепер публічно, вимагаю від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ «Охматдит» МОЗ України після ракетної атаки 08.07.2024 на Казначейський рахунок НДСЛ «Охматдит», – додав гендиректор лікарні.

У свою чергу, благодійний фонд на своєму сайті підтвердив, що всі зібрані гроші залишаються на його рахунках. Фонд заявив про готовність фінансувати нагальні потреби лікарні, але наголосив, що для цього необхідні офіційні запити від «Охматдиту» та чітке цільове призначення коштів. Фонд також наголосив, що готовий фінансувати ремонт та закупівлю медичного обладнання, як тільки отримає відповідні запити від лікарні.

«Ключове - всі кошти, зібрані на відновлення Охматдиту після 8-го липня, залишаються на рахунку фонду «Охматдит - здорове дитинство». Фонд готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки. Та за весь час ми не отримали від лікарні «Охматдит» жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу», – зазначили у фонді.

Крім того, у фонді зазначили, що вже отримали лист від Національної поліції України про проведення досудового слідства та витребування копій документів.

«Ми звертаємося до спеціалізованих установ з клопотанням про надання правового висновку щодо застосування 5-ої статті Закону «Благодійництво та благодійні організаці». Ми просимо надати правові підстави для перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення. Оскільки зараз це може тягнути за собою кримінальну відповідальність. Тому, до отримання роз’яснення ми відкладаємо розгляд переказу коштів на казначейські рахунки», – додали у фонді.

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