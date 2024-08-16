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Комітет підтримав законопроект про запобігання банкрутству підприємств

18:22, 16 серпня 2024
Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Раді прийняти законопроект щодо запровадження процедур превентивної реструктуризації.
Комітет підтримав законопроект про запобігання банкрутству підприємств
Джерело фото: rada.gov.ua
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Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні законопроект, який передбачає нові процедури превентивної реструктуризації. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Законопроект №10143 передбачає зміни до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів, а також імплементацію Директиви ЄС 2019/1023. Документ запроваджує нові процедури превентивної реструктуризації.

Заступник голови комітету Олексій Мовчан наголосив, що ця реформа спрямована на раннє виявлення ризиків неплатоспроможності підприємств та запобігання їх банкрутству.

«Навіщо потрібна превентивна реструктуризація? Щоб виявити ризики неплатоспроможності підприємств на ранніх стадіях, коли ситуація ще не критична, і не допустити банкрутства», – зазначив він.

Законопроект передбачає створення веб-порталу запобігання неплатоспроможності, де підприємці зможуть знайти інформацію про інструменти та процедури для превентивної реструктуризації, адаптовані для малого та мікропідприємництва.

«Імплементація процедури превентивної реструктуризації у наше законодавство – це частина урядового плану Ukraine Facility. Він затверджений Кабміном на початку цього року та є основою для реалізації програми фінансової підтримки ЄС на 50 млрд євро протягом 2024-2027 років. Також запровадження цього механізму – один з елементів нашого руху до ЄС», – додав Мовчан.

За наслідками обговорення народні депутати України – члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні прийняти законопроект реєстр. № 10143 в цілому як закон.

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