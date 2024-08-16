Комитет поддержал законопроект о предотвращении банкротства предприятий

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Раде принять законопроект о введении процедур превентивной реструктуризации.

Источник фото: rada.gov.ua

Комитет по вопросам экономического развития принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении законопроект, который предусматривает новые процедуры превентивной реструктуризации. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект №10143 предусматривает изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства и других законодательных актов, а также имплементацию Директивы ЕС 2019/1023. Документ вводит новые процедуры превентивной реструктуризации.

Заместитель председателя комитета Алексей Мовчан подчеркнул, что эта реформа направлена на раннее выявление рисков неплатежеспособности предприятий и предотвращение их банкротства.

«Зачем нужна превентивная реструктуризация? Чтобы выявить риски неплатежеспособности предприятий на ранних стадиях, когда ситуация еще не критическая, и не допустить банкротства», - отметил он.

Законопроект предусматривает создание веб-портала предотвращения неплатежеспособности, где предприниматели смогут найти информацию об инструментах и процедурах для превентивной реструктуризации, адаптированные для малого и микропредпринимательства.

«Имплементация процедуры превентивной реструктуризации в наше законодательство - это часть правительственного плана Ukraine Facility. Он утвержден Кабмином в начале этого года и является основой для реализации программы финансовой поддержки ЕС на 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Также введение этого механизма - один из элементов нашего движения в ЕС», - добавил Мовчан.

По результатам обсуждения народные депутаты Украины - члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении принять законопроект регистр. № 10143 в целом как закон.

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