Практика судов
  1. В Украине

Комитет поддержал законопроект о предотвращении банкротства предприятий

18:22, 16 августа 2024
Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Раде принять законопроект о введении процедур превентивной реструктуризации.
Комитет поддержал законопроект о предотвращении банкротства предприятий
Источник фото: rada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам экономического развития принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении законопроект, который предусматривает новые процедуры превентивной реструктуризации. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект №10143 предусматривает изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства и других законодательных актов, а также имплементацию Директивы ЕС 2019/1023. Документ вводит новые процедуры превентивной реструктуризации.

Заместитель председателя комитета Алексей Мовчан подчеркнул, что эта реформа направлена на раннее выявление рисков неплатежеспособности предприятий и предотвращение их банкротства.

«Зачем нужна превентивная реструктуризация? Чтобы выявить риски неплатежеспособности предприятий на ранних стадиях, когда ситуация еще не критическая, и не допустить банкротства», - отметил он.

Законопроект предусматривает создание веб-портала предотвращения неплатежеспособности, где предприниматели смогут найти информацию об инструментах и процедурах для превентивной реструктуризации, адаптированные для малого и микропредпринимательства.

«Имплементация процедуры превентивной реструктуризации в наше законодательство - это часть правительственного плана Ukraine Facility. Он утвержден Кабмином в начале этого года и является основой для реализации программы финансовой поддержки ЕС на 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Также введение этого механизма - один из элементов нашего движения в ЕС», - добавил Мовчан.

По результатам обсуждения народные депутаты Украины - члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении принять законопроект регистр. № 10143 в целом как закон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин дал право на 100% бронирование интернет-провайдерам с прибылью более 20 млн в месяц, и мобильным операторам

Провайдеры, имеющие прибыль более 20 млн грн в месяц и выполнившие другие условия, смогут забронировать всех работников.

Кабмин принял постановление об обеспечении населения средствами защиты органов дыхания

Расширены пределы условий, на случай возникновения которых создаются запасы средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным Президента по санкционной политике

Владислав Власюк назначен Советником – уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики.

Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета

Кабмин предусмотрел компенсацию расходов на образование детей работников дипломатической службы за счет бюджетных средств.

Есть подозрение, что ВККС будет отбирать судей апелляционных судов только для того, чтобы быстрее заполнить вакансии, а не для получения качественных судей – USAID и IDLO

Проекты технической помощи Украине выступили против уменьшения требований к когнитивному тестированию и сообщили, что если кандидатов с высокими баллами за IQ-тест будет мало, можно объявить новый конкурс.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду