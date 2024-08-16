Комитет поддержал законопроект по совершенствованию Государственного аграрного реестра

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует принять в целом евроинтеграционный законопроект о Государственном аграрном реестре.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики поддержал евроинтеграционный законопроект 11063-д «Об информационно-коммуникационной системе «Государственный аграрный реестр» и рекомендовал его к принятию во втором чтении. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Этот законопроект направлен на выполнение Плана реализации инициативы Европейского Союза «Ukraine Facility». Основной целью законопроекта является совершенствование работы Государственного аграрного реестра (ГАР) путем трансформации его в Реестр производителей сельскохозяйственной продукции (фермерский реестр), который будет включать ряд подсистем.

Такое обновление позволит учесть позиции международных партнеров, в частности Всемирного банка, а также будет соответствовать Регламенту ЕС 2021/2115, который определяет правила поддержки стратегических планов в сфере сельского хозяйства в странах ЕС.

Расширенный формат ДАР поможет повысить эффективность предоставления государственной поддержки, средств местных бюджетов, международной технической помощи, грантов и других видов помощи. Также это позволит привести регулирование деятельности реестра в соответствие с Законом Украины «О публичных электронных реестрах».

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