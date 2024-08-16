Адвокаты предупреждают об опасностях законопроекта по задержанию с помощью электрошокеров

В НААУ отмечают, что применение электрошоковых устройств может быть опасным, например, при онкологических и сердечных заболеваниях, а также при неврологических расстройствах.

Фото: полиция

Как писала «Судебно-юридическая газета», полиции намерены разрешить использовать электрошокеры при задержании граждан. Предлагаются три дополнительных основания для применения электрошоковых устройств. В Национальной ассоциации адвокатов Украины предупредили об опасностях этой инициативы.

Адвокаты напоминают, что в МВД подготовили, а Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №11420 «О внесении изменений в статью 45 Закона «О Национальной полиции» об усовершенствовании правовых оснований и особенностях применения специальных средств».

Сегодня электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия разрешается применять только в двух случаях:

для отражения нападения на полицейского, другое лицо или охраняемый объект;

для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью личности или полицейского.

Проект предлагает расширить этот перечень и разрешить применять спецсредства также при задержании лиц, которые:

подозреваются в совершении уголовного правонарушения и сопротивляются полицейскому или пытаются скрыться;

оказывают физическое противодействие полицейскому;

пытаются скрыться из-под стражи.

В Комитете Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты прав человека проанализировали такую ​​инициативу и отметили, что значение задержания заключается в предотвращении уклонения лица от следствия и суда, прекращении его уголовно-противоправной деятельности, предотвращении фальсификации доказательств.

"При этом в подавляющем большинстве случаев полиция не владеет информацией о лице, которое планирует задержать, кроме его имени и основания задержания. И если в процессе задержания представитель полиции решит применить к лицу с определенными заболеваниями, не очевидными, электрошоковое устройство , это повлечет резкое ухудшение состояния ее здоровья или даже смерть", - отмечают адвокаты.

В НААУ подчеркнули, что применение электрошоковых устройств может быть опасным, например при онкологических заболеваниях (угроза стимулирования роста и прогрессирования опухолей или метастазов), сердечных заболеваниях (риск поражения сердца), неврологических расстройствах (воздействие на нервную систему).

"Важно, чтобы правоохранительные органы были осведомлены об этих рисках и избегали применения электрошокеров в отношении лиц, если состояние их здоровья не установлено", - добавили в НААУ.

Как сообщается, в НААУ не поддержали дополнение п. 6 ч. 3 ст. 45 Закона в части применения спецспособов при задержании с сопротивлением или физическому противодействию полицейскому. Ведь в таких случаях существует реальная угроза причинения серьезного вреда здоровью личности или смерти.

А вот для попыток побега из-под стражи, когда полицейским достоверно известно об отсутствии медицинских противопоказаний, применение электрошоковых устройств может быть воспринято. Соответствующая оговорка обязательно должна быть прописана в законе, заявили в Национальной ассоциации адвокатов.

Следует отметить, что в 2020 году предлагалось применять электрошокеры к нарушителям карантина, но тогда законопроект не прошел парламент.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 22 мая одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О Национальной гвардии Украины» №10311, согласно которому Нацгвардия сможет применять наручники и электрошокеры.

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