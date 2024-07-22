Полиция будет применять электрошокеры во время задержания, если лицо будет сопротивляться полицейскому

Во время задержания сопротивляющегося полицейский сможет применять электрошокер – Кабмин внес законопроект.

Полиции позволят применять электрошокеры к лицам, сопротивляющимся задержанию. Соответствующий законопроект 11420 о внесении изменений в статью 45 Закона «О Национальной полиции» по усовершенствованию правовых оснований и особенностей применения специальных средств зарегистрировал в Верховной Раде Кабмин.

Так, к статье 45, регулирующей применение специальных средств, в пункте 6 предлагается добавить три основания для применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия, а именно:

при задержании лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения и сопротивляющегося или пытающегося бежать;

при задержании лица, оказывающего физическое противодействие полицейскому;

при задержании лица, пытающегося скрыться из-под стражи.

Следовательно, если лицо просто оказывает физическое противодействие, но не подозревается в совершении преступления, к нему уже можно будет применить электрошокер.

Напомним, полиция имеет право задерживать и доставлять лиц, нарушающих законодательство о военном учете и мобилизации, в ТЦК.

По состоянию на сегодняшний день в действующем Законе есть только два основания для применения электрошокеров полицейскими:

для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или охраняемый объект;

для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью личности или полицейского.

При этом предложено ввести запрет полицейским использовать электрошоковые устройства в участках головы, шеи и половых органов.

Следует отметить, что в 2020 году предлагалось применять электрошокеры к нарушителям карантина, но тогда законопроект не прошел парламент.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 22 мая одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О Национальной гвардии Украины» №10311, согласно которому Нацгвардия сможет применять наручники и электрошокеры.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.