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Поліція буде застосовувати електрошокери під час затримання, якщо особа чинитиме опір поліцейському

15:30, 22 липня 2024
Під час затримання особи, яка чинить опір, поліцейський зможе застосовувати електрошокер – Кабмін вніс законопроект.
Поліція буде застосовувати електрошокери під час затримання, якщо особа чинитиме опір поліцейському
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Поліції дозволять застосовувати електрошокери до осіб, які чинять опір затриманню. Відповідний законопроект 11420 про внесення змін до статті 45 Закону «Про Національну поліцію» щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів зареєстрував у Верховній Раді Кабмін.

Так, до статті 45, яка регулює застосування спеціальних засобів, у пункті 6 пропонується додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії, а саме:

  • під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;
  • під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;
  • під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

Отже, якщо особа просто чинить фізичну протидію, не є підозрюваною у вчиненні злочину, до неї вже можна буде застосувати електрошокер.

Нагадаємо, наразі поліція має право затримувати і доставляти осіб, які порушують законодавство про військовий облік та мобілізацію, до ТЦК.

Станом на сьогодні в чинному Законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:

  • для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
  • для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.

При цьому запропоновано ввести заборону поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.

Слід зазначити, що в 2020 році пропонувалося застосовувати електрошокери до порушників карантину, але тоді відповідний законопроект не пройшов парламент.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 22 травня схвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» №10311, за яким Нацгвардія зможе застосовувати кайданки та електрошокери.

Автор: Наталя Мамченко 

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