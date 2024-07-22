У департаменті КМДА проводять обшуки через смерть хлопця на атракціоні

Обшуки також проходять в органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

У понеділок, 22 липня, поліція Києва проводить невідкладні слідчі дії для визначення осіб, з вини яких на атракціоні загинув 20-річний хлопець. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Зазначається, що наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

«В межах розпочатих кримінальних провадження правоохоронці допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці», - заявили у поліції.

Досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 272 – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, та ч. 3 ст. 367 – Службова недбалість.

У поліції додали, що особам загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше у прокуратурі заявляли, що винуватцям загибелі хлопця, який зірвався з атракціону в Києві, загрожує до 8 років тюрми.

Як писала «Судово-юридична газета», у неділю, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду.

У понеділок 22 липня рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро.

Додамо, момент обриву тросу потрапив на камери спостереження.

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