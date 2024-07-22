Рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро через обрив канатної дороги

На річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду.

Джерело фото: ДСНС

Рятувальники знайшли тіло хлопця, який учора впав у річку Дніпро в Києві через обрив канатної дороги біля Пішохідного мосту в Києві.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, станом на 10:00 пошуково-рятувальні роботи завершено.

«Тіло хлопця 2004 року народження, знайдено та доставлено на берег», - йдеться у повідомленні.

Як писала «Судово-юридична газета», у неділю, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.