Обрив тросу через Дніпро в Києві: на атракціоні загинув 20-річний хлопець

В результаті обриву загинув молодий хлопець.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, 21 липня в Києві обірвався трос на атракціоні через річку Дніпро. В результаті інциденту загинув молодий хлопець. Раніше була інформація, що в річку впала дівчина. Про це повідомляє «Телеграф» із посиланням на джерела.

В результаті обриву загинув хлопець 2004 року народження, який приїхав до Києва на відпочинок.

У Київській міській державній адміністрації підтвердили, що через обрив на атракціоні загинув хлопець.

«За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву тросу на атракціоні знаходився хлопець, віком орієнтовно до 30 років», - заявили в КМДА.

Станом на 16:00 обстежено 2500 м.кв. дна річки. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

«Сьогодні близько 13.35, на атракціоні-спуску через річку Дніпро між Пішохідним мостом і островом Труханів, обірвався один із 3-х тросів канатного спуску, внаслідок чого чоловік, що здійснював спуск, впав у воду. Наразі встановлено, що обрив троса стався приблизно за 50 метрів від Набережного шосе», — зазначає джерело.

Відразу після інциденту на місце прибули правоохоронці та водолази, однак тіло загиблого досі не зайшли.

Видання додає, що поліцейські після прибуття на місце події виявили, що атракціон не працює, а його персонал на місці відсутній.

Правоохоронці намагаються з’ясувати особи працівників та керівника атракціону.

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