Практика судів
  1. В Україні

Обрив тросу через Дніпро в Києві: на атракціоні загинув 20-річний хлопець

16:34, 21 липня 2024
В результаті обриву загинув молодий хлопець.
Обрив тросу через Дніпро в Києві: на атракціоні загинув 20-річний хлопець
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомлялося, 21 липня в Києві обірвався трос на атракціоні через річку Дніпро. В результаті інциденту загинув молодий хлопець. Раніше була інформація, що в річку впала дівчина. Про це повідомляє «Телеграф» із посиланням на джерела.

В результаті обриву загинув хлопець 2004 року народження, який приїхав до Києва на відпочинок.

У Київській міській державній адміністрації підтвердили, що через обрив на атракціоні загинув хлопець.

«За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву тросу на атракціоні знаходився хлопець, віком орієнтовно до 30 років», - заявили в КМДА.

Станом на 16:00 обстежено 2500 м.кв. дна річки. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

«Сьогодні близько 13.35, на атракціоні-спуску через річку Дніпро між Пішохідним мостом і островом Труханів, обірвався один із 3-х тросів канатного спуску, внаслідок чого чоловік, що здійснював спуск, впав у воду. Наразі встановлено, що обрив троса стався приблизно за 50 метрів від Набережного шосе», — зазначає джерело.

Відразу після інциденту на місце прибули правоохоронці та водолази, однак тіло загиблого досі не зайшли.

Видання додає, що поліцейські після прибуття на місце події виявили, що атракціон не працює, а його персонал на місці відсутній.

Правоохоронці намагаються з’ясувати особи працівників та керівника атракціону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Дії буде інформація про відкриті виконавчі провадження за порушення військового обліку

Дія буде повідомляти не про штраф ТЦК за порушення правил військового обліку, а про відкрите виконавче провадження, за яким будуть стягувати кошти та майно ухилянта.

Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні за умови позитивної атестації – ухвалено закон

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє поновити військовослужбовців у попередньому військовому званні.

Верховна Рада на фоні розмов про дефолт прийняла закон про право призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року

Бюджетний комітет Ради спочатку рекомендував законопроект Давида Арахамії, який дозволяв заощадити на платежах з обслуговування та погашення єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року, але потім передумав і рекомендував інший – про можливість зупинити виплати лише до 1 жовтня 2024 року.

«Автоматичне» продовження строку тримання під вартою визнано неконституційним – у депутатів буде 3 місяці на врегулювання

У Верховної Ради буде 3 місяці, аби врегулювати у КПК питання продовження строку тримання під вартою під час воєнного стану у відповідності до рішення Конституційного Суду.

«За принципом таргетованої реклами» – заступниця міністра оборони пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу

За даними з профайлу про вік, спеціальність та іншими – у Міноборони пояснили, як за допомогою Реєстру «Оберіг» визначать тих, кого викличуть за повісткою першочергово.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду