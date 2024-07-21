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В Україні розпочато будівництво зарядних хабів для електромобілів на ключових трасах

23:59, 21 липня 2024
Будівництво зарядних хабів ведеться на відстані 200-275 км по всій Україні.
В Україні розпочато будівництво зарядних хабів для електромобілів на ключових трасах
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В Україні активно розвивається новий тренд – будівництво великих зарядних хабів для електромобілів на національних трасах. Операційна система GO TO-U оголосила про плани придбати земельні ділянки для реалізації цього проєкту. AUTOGEEK поспілкувався з комерційним директором компанії Богданом Рогалею, який розповів про ключові аспекти ініціативи. Про це пише видання «НОВИНИ Ю».

GO TO-U планує придбати 10 земельних ділянок, розбитих на чотири етапи по дві ділянки. Перші локації вже підготовлені для встановлення 1-2 зарядних станцій. Партнер компанії, який купуватиме ці ділянки, має на меті стати найбільшим оператором зарядних станцій в Україні.

Стратегія GO TO-U передбачає розміщення зарядних хабів на відстані 200-275 км один від одного, що забезпечить зручний доступ до зарядних станцій для водіїв електромобілів по всій території України.

Завдяки значним інвестиціям, які перевищують 650 тисяч доларів на один хаб, компанія вважає купівлю земельних ділянок більш доцільною. Однак для індивідуальних проєктів з 1-2 зарядними станціями оренда ділянок також може бути розглянута.

Час на реалізацію одного хабу залежить від швидкості знаходження відповідних ділянок і підведення необхідних потужностей, які становлять мінімум 700 кВт. Після цього розпочнеться безпосереднє будівництво.

Для забезпечення безперебійної роботи хабів в умовах можливих відключень електроенергії планується розміщення відновлюваних джерел енергії та накопичувачів. Вхідна мережа буде використовуватись лише для заряджання акумуляторів, що дозволить забезпечити поступову автономність хабів.

Проєкт GO TO-U має потенціал значно покращити інфраструктуру для електромобілів в Україні, забезпечуючи зручний доступ до зарядних станцій на всіх основних магістралях.

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