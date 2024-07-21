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В Украине начато строительство зарядных хабов для электромобилей на ключевых трассах

23:59, 21 июля 2024
Строительство зарядных хабов ведется на расстоянии 200-275 км по всей Украине.
В Украине начато строительство зарядных хабов для электромобилей на ключевых трассах
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В Украине активно развивается новый тренд - строительство крупных зарядных хабов для электромобилей на национальных трассах. Операционная система GO TO-U объявила о планах приобрести земельные участки для реализации этого проекта. AUTOGEEK пообщался с коммерческим директором компании Богданом Рогалей, который рассказал о ключевых аспектах инициативы. Об этом пишет издание «НОВОСТИ Ю».

GO TO-U планирует приобрести 10 земельных участков, разбитых на четыре этапа по два участка. Первые локации уже подготовлены для установки 1-2 зарядных станций. Партнер компании, который будет покупать эти участки, имеет целью стать крупнейшим оператором зарядных станций в Украине.

Стратегия GO TO-U предусматривает размещение зарядных хабов на расстоянии 200-275 км друг от друга, что обеспечит удобный доступ к зарядным станциям для водителей электромобилей по всей территории Украины.

Благодаря значительным инвестициям, которые превышают 650 тысяч долларов на один хаб, компания считает покупку земельных участков более целесообразной. Однако для индивидуальных проектов с 1-2 зарядными станциями аренда участков также может быть рассмотрена.

Время на реализацию одного хаба зависит от скорости нахождения подходящих участков и подведения необходимых мощностей, которые составляют минимум 700 кВт. После этого начнется непосредственное строительство.

Для обеспечения бесперебойной работы хабов в условиях возможных отключений электроэнергии планируется размещение возобновляемых источников энергии и накопителей. Входная сеть будет использоваться только для зарядки аккумуляторов, что позволит обеспечить постепенную автономность хабов.

Проект GO TO-U имеет потенциал значительно улучшить инфраструктуру для электромобилей в Украине, обеспечивая удобный доступ к зарядным станциям на всех основных магистралях.

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