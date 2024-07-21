В отеле Тернополя майор застрелил пограничника из-за ревности: СМИ узнали детали

Офицера задержали, ему готовят подозрение в умышленном убийстве.

В ночь на 21 июля в отеле Тернополя произошла стрельба из-за ревности. Убит 25-летний пограничник. Об этом сообщает издание «20 минут» со ссылкой на спикера Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлию Шевченко.

«Ориентировочно в 03:00 21 июля майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) у 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте происшествия. Предварительно установили, что конфликт возник на почве ревности», – пояснила Шевченко.

По словам спикера, в настоящее время продолжается досудебное расследование.

«Офицер был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении в умышленном убийстве и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - добавила Шевченко.

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