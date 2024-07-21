В готелі Тернополя майор застрелив прикордонника через ревнощі: ЗМІ дізнались деталі

Наразі офіцера затримали, йому готують підозру в умисному вбивстві.

В ніч на 21 липня в готелі Тернополя сталася стрілянина через ревнощі. Вбито 25-річного прикордонника. Про це повідомляє видання «20 хвилин» із посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко.

«Орієнтовно о 03:00 21 липня майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди. Попередньо встановили, що конфлікт виник на ґрунті ревнощів», - пояснила Шевченко.

За словами речниці, наразі триває досудове розслідування.

«Офіцера затримали у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - додала Шевченко.

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